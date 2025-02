Il ritorno di Olivera non arresta l'emergenza infortuni Il problema muscolare di Anguissa complica i piani di Conte

Manca sempre meno al big match del "Maradona" di sabato alle 18, quando a Fuorigrotta arrivera` l'Inter. Il Napoli ha ceduto il primato solitario pochi giorni fa, dopo 17 giornate al comando. Tuttavia la distanza e` minima: appena un punto separa le due squadre, e una vittoria regalerebbe il sorpasso e l'entusiasmo che si e` un po' perduto dopo il febbraio da dimenticare, con appena 3 punti in 4 partite. Una sfida forse non decisiva, ma sicuramente importante e molto attesa, che Conte dovra` giocarsi senza l'infortunato Anguissa, con Neres e Mazzocchi ancora fuori. Tornera`, pero`, Olivera dal primo minuto. Resta forte l'interrogativo sui 6 infortuni in appena 50 giorni, in un inizio anno dal punto di vista dell'infermiera da dimenticare. Situazione strana, visto che gli azzurri non hanno gli impegni infrasettimanali delle coppe. E mentre Conte cerca il modulo giusto per valorizzare Raspadori, il ds Manna getta acqua sul fuoco e allontana le pressioni: "Lo scudetto non e` mai stato un nostro obiettivo. Ci proveremo sicuramente - ha spiegato - ma se non dovessimo riuscirci non sarebbe un problema".