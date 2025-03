IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il Napoli 3.0 Il 3-52 di Antonio Conte è il modulo scudetto per il Napoli 3.0

Umberto Chiarello ha detto che per il Napoli di Antonio Conte il 3-5-2 è il "modulo scudetto". Mi compiaccio di tanta sicurezza, ma io sarei meno certo di così, a meno che la fragilità data da un Matteo Politano a tutta fascia non sia compensata da un Billy Gilmour più largo e meno incursore e farfallone di Zambo Anguissa. E anche così qualche problema gli azzurri potrebbero averlo con i tagli centrali dei centrocampisti. Penso al Milan, ma non solo. Col modulo preferito dal bravo giornalista partenopeo, si realizzerebbe così il "Napoli 3.0, quello del quarto scudetto", appunto. Mi auguro che abbia ragione lui.