Torna "l'Ital-Napoli". Spalletti convoca cinque azzurri Per la Nations League torna in Nazionale anche Matteo Politano

Sarà una ItalNapoli quella che affronterà la Germania nella doppia sfida dei quarti di finale di Nations League in programma giovedì e domenica prossima. Luciano Spalletti ha deciso di convocare ben cinque calciatori della squadra di Antonio Conte. Il ct stavolta ha voluto premiare anche Politano che mancava dal giro azzurro da un anno e mezzo. Grande soddisfazione, dunque, a Castel Volturno per questa scelta. D’altronde l’allenatore partenopeo sta facendo giocare tanti italiani nella sua squadra che punta alla conquista dello scudetto. Oltre a Politano andranno a Coverciano anche Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori. Praticamente c’è una colonia che proverà a prendersi delle belle soddisfazioni contro i panzer. Prima al Meazza e poi a Dortmund.Spalletti, comunque, andrà sul sicuro in difesa. Avrà come punti di riferimento Di Lorenzo e Buongiorno. Che tanto bene stanno facendo nella difesa a tre. Tra i pali ci sarà naturalmente Donnarumma con Meret che si cccomoderà in panchina. In attacco Raspadori, considerato l’ottimo momento al fianco di Lukaku, ha molte chance di esere schierato al fianco di Retegui in una delle due gare. Se non in entrambe.Politano potrà essere l’elemento in più visto che come quinto di destra non sta facendo male negli ultimi tempi. Di certo i “napoletani” si faranno valere sperando che tornino alla casa madre sani e salvi per poter poi lottare fino a fine maggio per lo scudetto. C’è voglia di sognare ancora ma nessuno dimentica che c’è anche una Nazionale da onorare nei quarti di finale di Nations League contro la Germania.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli),Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).