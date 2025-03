IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Facce della medaglia Roma arbitro dello scudetto, il Napoli rischia di rimpiangere i due punti persi all'Olimpico al 93'

Si sta provando in tutti i modi a costruire tabelle affidabili per delineare con la massima approssimazione il risultato finale di questo campionato. Secondo molti commentatori la Roma di Claudio Ranieri, migliore squadra del 2025 e appena uscita dalle coppe, potrebbe essere il vero giudice dello scudetto, visto che dovrà far visita all'Inter alla quintultima e all'Atalanta alla terzultima. Ma, come sempre nella vita, la medaglia ha due facce. Qualora la squadra capitolina non riuscisse a battere le due lombarde, non vorrei che a piangere fosse il Napol, per i due punti persi all'Olimpico al 93esimo.