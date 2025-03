Napoli, ora sperare nella rimonta scudetto diventa difficile Una sola vittoria nelle ultime 7 partite: gli azzurri peccano in qualità, soprattutto in attacco

Doveva essere la giornata della grande occasione, per confermare le ambizioni scudetto dopo la sosta. E invece il Napoli ne esce male, dopo il pareggio in casa del Venezia e e la vittoria dell'Inter sull'Atalanta. Gli azzurri vedono la squadra di Inzaghi scappare a +3, guadagnando solo un punto sui bergamaschi. Troppo poco per mantenere intatto l'ottimismo, visto che lo stesso Conte aveva definito la gara del "Penzo" come cruciale. Invece un'altra prova dai due volti per il Napoli: primo tempo giocato meglio, con almeno 4 grandi occasioni, di cui due clamorose. Palo interno di Raspadori e salvataggio sulla linea miracoloso di Radu. Ma ancora una volta, come già accaduto in passato, un secondo tempo deludente ha fatto rischiare ai partenopei anche la clamorosa sconfitta. Perplessità sui cambi dell'allenatore, giudicati tardivi, mentre Conte ha assolto il suo Napoli, parlando di prestazione positiva. Eppure, con una sola vittoria in 7 partite diventa difficile sperare nella rimonta. La sosta servirà a ritrovare tutti gli infortunati, con Neres che ieri mancava all'appello, ma soprattutto a ritrovare qualità in attacco. Il 30 marzo al "Maradona" il difficile match contro il Il Milan.