IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il senso di realtà L'Inter vince, il Napoli ha giocato le sue carte facendo molto di più di quello che ci si aspettava

Credo che la vittoria dell'Inter a Bergamo contro una buona Atalanta abbia restituito a questo campionato molto bizzarro un po' di senso di realtà. I nerazzurri (milanesi) erano di gran lunga i più accreditati per lo scudetto prima che questo campionato iniziasse e loro con molta probabilità ne saranno alla fine i vincitori. Il Napoli ha giocato le sue carte, a volte facendo molto di più di quello che ci si aspettava, mentre in altre occasioni si è dimostrato incapace di dare il colpo del KO quando l'avversario era ormai alle corde. Infine, in più di una occasione, ha mostrato fragilità antiche e imbarazzanti.