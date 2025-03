Nations League, Italia sconfitta dalla Germania: per Politano un assist In campo anche Di Lorenzo e Raspadori. Domenica gli azzurri obbligati a vincere

Prima l'illusione, poi la realta'. Non basta la rete di Sandro Tonali, l'Italia perde 2-1 contro la Germania subendo la rimonta dei tedeschi nel secondo tempo (decisivi i gol di Kleindienst e Goretzka). Si complica il cammino in Uefa Nations League, domenica gli azzurri dovranno vincere con un gol di scarto per andare ai supplementari, con due reti di differenza per trovare la qualificazione alle finals in programma dal 4 all'8 giugno 2025.