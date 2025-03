IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nemesi spallettiana L'uomo del terzo scudetto del Napoli ha lasciato il mare e la campagna per finire in un vicolo cieco

Per la Treccani la nemesi va col significato generico di "punizione o vendetta, con carattere di ineluttabile fatalità". Con uso figurato, per nemesi storica si intende una "espressione riferita ad avvenimenti che sembrano quasi riparare o vendicare sui discendenti antiche ingiustizie o colpe di uomini e nazioni". È una nemesi, quindi, "a proposito di un avvenimento considerato come un atto di giustizia compensativa". Provate ad adattare tutto o parte di ciò a Luciano Spalletti e alla sua nazionale. L'uomo a cui il Napoli deve il suo terzo scudetto ha lasciato il mare e la campagna per finire in un vicolo cieco.