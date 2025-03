Il nuovo Napoli riparte dalla difesa È la migliore della Serie A, ma il ds Manna vuole puntellarla. Preso Marianucci, piace Gatti

Il Napoli ha la miglior difesa del campionato: 23 gol subiti, nonostante la tenuta non sia più di ferro come nel girone di andata. Tuttavia il rendimento è notevole, tanto da consentire alla squadra di Conte di rimanere al secondo posto della classifica, a tre punti dall’Inter capolista. Eppure, proprio dalla retroguardia si riparte per costruire la squadra del futuro: quella che con ogni probabilità giocherà la “super” Champions League, con otto partite nel girone unico. Evidentemente, il ds partenopeo inizia dove il lavoro è relativamente più facile, visto che il reparto - almeno per quanto riguarda i centrali - è già consolidato. Verso la conferma sia Rrahmani che Buongiorno: si lavora, quindi, sulle alternative. Andranno via Rafa Marin e Juan Jesus, quest’ultimo in scadenza di contratto. Il ds Manna ha già prenotato Luca Marianucci dell’Empoli, difensore classe 2004 di piede destro. Un giovane che, secondo gli accordi verbali di questi giorni, arriverà in azzurro per 9 milioni di euro. Una soluzione di prospettiva, ma valida anche per il presente, visto che l’esperienza in Serie A e Coppa Italia in questa stagione. Marianucci non occupa posto in lista ed eventualmente può essere compatibile anche con altre operazioni.

Di certo arriverà anche un altro difensore, di maggiore peso e più importante, che si candida a contendere un posto da titolare a Rrahmani. L’obiettivo del club azzurro è di scegliere un calciatore più giovane del kosovaro, che si avvia verso i 30 anni. Piace soprattutto Federico Gatti della Juventus, che ha sicuramente esperienza e un ingaggio basso, appena 1.5 milioni a stagione. Non dovrebbe rinnovare col club bianconero e il Napoli si è inserito. Da capire la valutazione del calciatore, che per la Juventus non costa meno di 20-25 milioni. Altro nome che piace è l’olandese del Bologna, Sam Beukema. Anche lui 26enne, come Gatti. Per il difensore esperienza maturata quest’anno in Champions League, e un profilo sicuramente più economico dal punto di vista del cartellino, rispetto a Gatti. Ingaggio low cost e un altro nome su cui Manna potrebbe puntare. Ovviamente non si esclude la solita pletora di profili stranieri, ma vale la pena citare anche Oumar Solet dell’Udinese. Francese, 25 anni, arrivato a parametro zero dal Salisburgo a gennaio. Sta facendo molto bene in Friuli, e oggi costa parecchio: 20 milioni è la valutazione di cui si vocifera, ma è un elemento che sicuramente interessa molto al club partenopeo.