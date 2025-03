Occhi puntati sulle nazionali: stasera Buongiorno titolare con l'Italia Comincia la seconda tornata di partite. Martedì la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno

Domenica e lunedì di riposo per il Napoli, che riprenderà gli allenamenti martedì a Castel Volturno. Mentre Conte e Oriali si godono la città, tra una visita al Museo di San Gennaro e una cena a piazza Dante, gli occhi sono puntati sulle nazionali. Parte oggi la seconda tornata di partite, e questa sera con l'Italia saranno tre gli azzurri in campo. Nella sfida di ritorno dei quarti di Nations League, la Nazionale di Spalletti sfida la Germania a Dortmund. Spazio a Buongiorno, che sostituirà l'infortunato Calafiori e farà parte del terzetto difensivo assieme a Di Lorenzo.

Verso la conferma anche Politano sulla fascia destra, mentre nel 3-5-2 in attacco Raspadori dovrebbe fare posto a Frattesi. Panchina per Meret. Come sempre, le attenzioni sono puntate soprattutto al rischio infortuni. Conte incrocia le dita, e già martedì alla ripresa aspetta i primi rientri. Domenica sera il campionato riprende al "Maradona" per la sfida al Milan di Conceicao: comincerà il rush finale che porterà il campionato alla conclusione. Gli azzurri, a 3 punti dall'Inter capolista, proveranno a coltivare il sogno scudetto contando sul pieno recupero di Neres in attacco.