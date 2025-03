IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Lesa maestà Multa di 50.000 euro alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori...esposto una coreografia offensiva

In data 18 marzo la Lega Serie A ha reso noti i provvedimenti del giudice sportivo in seguito all'ultimo weekend di gare. Oltre alle squalifiche a calciatori e allenatori, il magistrato ha inflitto una multa di 50.000 euro alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori...esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria" e "per avere inoltre i sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria". Accludo al multiforme bagaglio di giornalista sportivo anche il reato di "lesa maestà".