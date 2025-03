Rinnovi, Meret verso la firma: Anguissa per ora dice "no" Martedì la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: Conte aspetta i primi nazionali

Il Napoli si prepara anche a un lunedì di riposo dopo la domenica libera concessa da Conte. L'appuntamento a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti è fissata a martedì, quando l'allenatore azzurro dovrebbe ritrovare i primi nazionali: tra questi i cinque italiani, impegnati nella sfida contro la Germania a Dortmund, ossia Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano e Raspadori. Ma sono attesi anche Lobotka, Rrahmani e i due scozzesi, McTominay e Gilmour. Intanto, con il campionato fermo: prossimo impegno domenica prossima al "Maradona" contro il Milan, la società azzurra lavora ai rinnovi.

Sembra finalmente arrivato il momento delle firme per Alex Meret. Pronto un biennale con la formula di un anno più opzione per il successivo: attesi gli annunci nei prossimi giorni, forse già prima della ripresa del campionato. Per ora nulla di fatto, invece, per quanto riguarda Anguissa. Il Napoli ha fatto scattare l'opzione fino al 2027, ma il centrocampista - per il momento - ha chiesto di non intavolare alcuna trattativa per un nuovo contratto. Discorso rimandato alla prossima estate, con l'addio del camerunense che non si può escludere.