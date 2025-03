Mercato da Champions e nuovo centro sportivo per trattenere Conte L’allenatore a fine stagione farà una riflessione, ma De Laurentiis sa come convincerlo

Le voci sono tante, e anche in aumento. Ad esempio, si parla con insistenza di Antonio Conte alla Juventus. “Giochi mediatici”, li ha definiti l’allenatore in una recente conferenza stampa. Eppure il tecnico azzurro ha altri due anni di contratto con il Napoli. Voci e suggestioni sempre allontanate, anche se Conte non ha mai sgombrato il campo da dubbi in modo netto. «Ho un contratto col Napoli, non mi muovo». È una frase che avrebbe potuto pronunciare, ma non ha fatto. Non significa nulla, ma è un segnale. Non a caso Conte, che ama parlare sempre chiaro, ha comunque accennato a un confronto a fine stagione con la società. Futuro, il progetto e il mercato. Nulla di anomalo, perché è un tipo di argomento solitamente gettonato dagli allenatori, compresi quelli che hanno ancora un contratto valido. E Conte ha parlato anche di strutture, in particolare del centro sportivo. Un riferimento l’allenatore lo ha fatto anche sul settore giovanile, che in maniera dura ha detto “non esiste”, facendo capire che la sua idea di organizzazione del settore giovanile è molto diversa da quella attuale.E se Conte si espone così vuol dire che i punti per lui sensibili sono questi. Mercato importante per poter consentire al Napoli di affrontare la “super Champions” senza timori di fare brutte figure. Ma anche il centro sportivo è un tema caro all’allenatore azzurro. Anche per questo il presidente Aurelio De Laurentiis ha capito che il nuovo “training center” è un ottimo modo per dimostrare a Conte che il Napoli fa sul serio. Proprio dopo che l’allenatore haparlato di una nuova struttura, presentare un progetto serio e innovativo è semplicemente un modo per blindare l’allenatore azzurro. E lo stesso Conte difficilmente si tirerebbe indietro al cospetto di un progetto importante.

Esattamente quello che De Laurentiis vuole fare, visto che si parla dell’intenzione di presentare il tutto questa estate, ma comunque in tempo per la conferma di Conte. Ad oggi non ci sono segnali preoccupanti, e questo è bene chiarirlo. L’allenatore del Napoli non ha intenzione di andare via, ma si aspetta un progetto vincente. Un nuovo centro sportivo, i cui lavori potrebbero partire già nei prossimi mesi, sarebbe una dimostrazione pratica e concreta di come la società e l’allenatore vogliono andare nella stessa direzione.L’idea è di lavorare sulla cosiddetta area di “La Piana”, che si trova sempre a Castel Volturno e non molto distante dall’attuale zona dove sorge il Training Center del Napoli, a pochi metri da “Pineta Mare”, conosciuto ancora meglio come “Villaggio Coppola”. E proprio la famiglia Coppola è pronta a investire con De Laurentiis per un progetto ambizioso: 12 campi, più foresteria e strutture per il settore giovanile. Sarebbe una struttura all’avanguardia, con una sede più amplia e attrattiva. Un progetto, che secondo i bene informati, prende ispirazione dal “Viola Center” della Fiorentina, inaugurato lo scorso anno. Più scontato l’impegno sul mercato, perché la rosa odierna non è pronta per la doppia competizione europea, e soprattutto bisogna dare una risposta convincente dopo il pessimo mercato di gennaio.