Nazionali, domani alla ripresa torneranno quasi tutti Per Conte la migliore notizia è che non ci sono stati infortuni

Anche la seconda tornata di partite è andata, e per Antonio Conte si avvicina il momento di ritrovare i suoi nazionali. Qualcuno deve ancora giocare, con i rientri che si completeranno tra giovedì e venerdì, con Anguissa e Olivera ultimi a tornare in Italia, ma già domani - per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno - l'allenatore del Napoli ritroverà gran parte dei 12 nazionali. Tra questi i cinque italiani, Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Buongiorno e Politano, ma anche i due scozzesi McTominay e Gilmour, Lukaku, Rrahmani e Lobotka. Tutti reduci dall'ultima giornata di Nations League, che ha completato il quadro delle retrocessioni in Serie B e della Final Four. Bilancio tutto sommato positivo per i napoletani: Raspadori in gol con l'Italia su rigore, anche se il 3-3 non ha evitato l'eliminazione. Delusione anche per McTominay e Gilmour, retrocessi con la Scozia, mentre Rrahmani ha guadagnato la promozione con il suo Kosovo. Bene Lukaku, ancora in gol con il suo Belgio e autore di una doppietta nella vittoria contro l'Ucraina. Ma la migliore notizia per Conte è che nessuno si è infortunato: il modo migliore per preparare la sfida al Milan di domenica.