Conte finalmente chiude l'infermeria: tutti a disposizione per il Milan Oggi la ripresa a Castel Volturno: ci sono anche 10 dei 12 nazionali. Neres pienamente recuperato

Il peggio non è ancora passato: il Napoli è ancora nel tunnel di una continuità di risultati che stenta ad arrivare. Una sola vittoria nelle ultime 7 partite, eppure una classifica che incoraggia ancora verso la corsa scudetto. Il primo posto è nelle mani dell'Inter, a 3 punti di vantaggio. La stessa distanza che ha l'Atalanta al terzo posto. E per il Napoli è il momento di riprendere a correre: solo un'illusione il buon pari con l'Inter e la vittoria contro la Fiorentina. A Venezia è arrivato un pareggio deludente, che chiede immediato riscatto.

Domenica al "Maradona" un Milan ancora alla ricerca di identità, ma pur sempre una sfida difficile e affascinante. Oggi la ripresa degli allenamenti, e per Conte ci sono solo buone notizie: già disponibili 10 dei 12 convocati con le nazionali, in pratica tutti tranne Anguissa e Olivera, che raggiungeranno Castel Volturno giovedì. E soprattutto, Conte ha finalmente chiuso l'infermeria: nessun infortunato e tutti regolarmente a disposizione. C'è anche Neres, che difficilmente partirà titolare, ma che sarà l'arma in corsa per il secondo tempo. I titolari in attacco dovrebbero esserci ancora Raspadori e Lukaku, reduce dalle positive prove con le rispettive nazionali.