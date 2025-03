Napoli-Milan, formazione fatta: c'è Olivera al posto di Spinazzola Infortunio per l'esterno ex Roma. Neres recupera ma va in panchina. Gilmour preferito ad Anguissa

Lo stadio "Diego Armando Maradona" si prepara al ritorno in campo del Napoli: fischio di inizio tra poco, alle 20.45, per tornare alla vittoria dopo il deludente pareggio col Venezia. Tutto esaurito allo stadio per spingere gli azzurri, con Conte che confermerà la stessa formazione di 15 giorni, ma senza Spinazzola, che si è fermato per un problema al polpaccio. Al suo posto Olivera. Recuperato anche Neres, che però, partirà dalla panchina. A disposizione anche l'ex Okafor, che non è al meglio fisicamente. Discorso simile per Anguissa, che non ha ancora trovato la miglior condizione dopo l'infortunio: anche lui siederà in panchina. Spazio a Meret tra i pali, con Di Lorenzo terzino destro, Rrahmani e Buongiorno centrali. Olivera a sinistra, mentre a centrocampo Politano a destra, Gilmour e Lobotka al centro e McTominay a sinistra. In attacco confermata la coppia formata da Lukaku e Raspadori, reduci dai gol con le loro nazionali. Arbitra Sozza di Seregno con Meraviglia al Var.