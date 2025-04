Antonio Conte e Simone Inzaghi: la curiosa coincidenza della 31ª giornata I due allenatori non saranno in panchina contro Parma e Bologna. Sono entrambi squalificati

Sono tante le prove che i giocatori del Napoli hanno dovuto superare, soprattutto in questo girone di ritorno: dal contraccolpo del mercato di gennaio e l'addio di Kvaratskhelia e i tanti infortuni. E poi il ciclo difficile con una vittoria in 7 partite. Ora arrivano segnali di ripresa: tre risultati utili, con due vittorie e un pareggio, ma all'orizzonte la difficile sfida contro il Bologna in trasferta, che si giocherà lunedì alle 20.45. Sarà la prima volta senza Antonio Conte in panchina, che è stato squalificato per somma di ammonizioni e che seguirà la sua squadra dalla tribuna. Toccherà al suo vice, Cristian Stellini, guidare la squadra a bordo campo. Ai calciatori mancherà un punto di riferimento e bisognerà vedere se potranno esserci contraccolpi. La curiosità è che anche la rivale Inter, che sabato sfiderà il Parma, non avrà Inzaghi in panchina. Intanto oggi la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: arrivano segnali incoraggianti da Spinazzola, che dovrebbe recuperare dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalla partita di domenica contro il Milan.