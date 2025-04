Lukaku prenota il sorpasso su Maradona e aspetta la sua "vittima", il Bologna Dopo i 400 gol in carriera gliene manca 1 per sorpassare il Pibe in Serie A. Ai felsinei già 5 gol

La dificile sfida in casa del Bologna si avvicina: lunedì sera al "Dall'Ara" sarà una tappa cruciale per la rincorsa sull'Inter, che giocherà sabato in casa del Parma. Oggi doppia seduta per il Napoli, con Conte che dovrebbe avere l'intera rosa a disposizione: sulla via del recupero sia McTominay che Spinazzola, che hanno smaltito i leggeri problemi fisici che li hanno tenuti fuori dalla gara contro il Milan. Intanto Romelu Lukaku può diventare per il Napoli un fattore decisivo in chiave scudetto. Gli azzurri si aggrappano a lui per il sogno tricolore.

L'attaccante belga, domenica, contro il Milan, non solo ha segnato la rete numero 400 in carriera, ma ha anche agganciato Maradona a quota 81 gol in campionato. Al Dall’Ara contro il Bologna Big Rom comincerà a pregustare il sorpasso sul Pibe de Oro, e basterà appena un gol. Inoltre il Bologna è una "vittima" prediletta del bomber belga: ai rossoblu ha già segnato cinque volte in cinque sfide, una rete ogni 81 minuti. Inoltre il Napoli ha sempre vinto quando Romelu ha fatto centro. Undici gol in questo campionato, undici vittorie. Una garanzia, sulla quale Conte ha puntato sin dal suo arrivo in azzurro.