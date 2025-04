A Monza emergenza in difesa: Rafa Marin si prepara a giocare Per lo spagnolo solo 23 minuti in stagione, senza mai partire titolare in campionato

Senza contare gli acquisti di gennaio (Hasa e Okafor) Rafa Marin è sicuramente “l’oggetto misterioso” di questa stagione del Napoli. Titolare solo in Coppa Italia, ma mai in campionato. Solo una manciata di minuti, tra cui quelli giocatori lunedì quando Conte lo ha mandato in campo al 67’ di Napoli-Empoli al posto dell’infortunato Juan Jesus. E proprio il problema occorso al brasiliano e la contemporanea assenza di Buongiorno, potrebbero dare allo spagnolo la possibilità di giocare titolare.Subito ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la preziosa vittoria contro l’Empoli: corsa scudetto riaperta, con gli azzurri di nuovo a -3 dall’Inter e laprospettiva di un prossimo turno ancora favorevole, visto che la squadra di Conte sfiderà il Monza in trasferta. La squadra di Alessandro Nesta è in caduta libera e si avvia alla retrocessione aritmetica.

Ma per il tecnico azzurro potrebbe esserci ancora emergenza in difesa. Dopo le assenze di Buongiorno e Di Lorenzo di lunedì sera, sabato potrebbe mancare ancora il centrale difensivo, al quale si aggiunge Juan Jesus. Il brasiliano si è fermato nel secondo tempo della gara contro l’Empoli per un problema muscolare che sarà valutato con esami nella giornata di domani. Sembra certa la sua assenza, con Buongiorno che invece resta da valutare. Si scalda Rafa Marin, l’oggetto misterioso di questo Napoli: fino ad ora mai titolare in campionato e con una manciata di minuti giocati. Conte, però, ritroverà il capitano Di Lorenzo e Anguissa a centrocampo, che lotterà per una maglia con Gilmour. E quindi ancora una difesa inedita: se Buongiorno non riuscirà a recuperare toccherà a Rafa Marin, ma sarà comunque emergenza perché Conte non avrebbe alternative in panchina. Anche il Primavera Esposito, spesso aggregato alla prima squadra, è attualmente infortunato.