McTominay: "Dobbiamo migliorare". Di Lorenzo: "Noi sempre concentrati" Lo scozzese ha trovato il nono gol in campionato: "Conte esige molto da noi"

«Dobbiamo riguardare questa partita per continuare a migliorarci. Vanno sicuramente riconosciuti i meriti del Monza per la partita di altro livello che hanno fatto. Il mister esige molto da noi e tutti dobbiamo continuare amigliorarci». Queste le parole di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro il Monza. «Aiuta avere in rosa un giocatore forte come McTominay. Sapevano tutti il suo valore, ma ci ha stupito il suo impatto col mondo Napoli. Siamo contenti di questa vittoria sofferta: sono tre punti importanti per continuare il nostro percorso». Lo ha dichiarato Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro il Monza. «Il rischio oggi era di essere frenetici e di sbagliare cose facili. Siamo sempre rimasti concentrati e in partita, trovando alla fine il gol per sbloccare il risultato. Dovremo fare tutti un qualcosa in più per vincere le partite rimanenti».