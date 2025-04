IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Parole per sempre Le parole di Antonio Conte prima di Monza-Napoli hanno lasciato il segno

"Ho detto tante cose a inizio anno: alcune posso confermarle, altre non posso. No, non rinnego nessuno, però poi ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare e di mantenere tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvaratskhelia: avevo detto che il Napoli non doveva essere una squadra di passaggio, quindi non vorrei passare per bugiardo o per qualcuno che dice delle cose che alla fine vengono disattese. È inevitabile che durante questi otto mesi, in questo percorso mio a Napoli, ho capito che tante cose non si possono fare". Le parole di Antonio Conte prima di Monza-Napoli. Occorre che aggiunga altro?