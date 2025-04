Orsolini-gol stende l’Inter: Napoli torna in vetta e sogna il tricolore Gara decisa nel finale con una semi rovesciata dal talento emiliano

Un eurogol di Orsolini regala il successo al Bologna contro l'Inter e riaccende il sogno scudetto del Napoli. Il passo falso del Dall'Ara, infatti, consente agli uomini di Conte - usciti vittoriosi dalla trasferta di Monza - di agganciare in testa alla classifica i nerazzurri.

Uno scenario che regalerà un finale al cardiopalma per la conquista del tricolore. L'Inter, probabilmente affaticata anche dagli impegni europei (la squadra di Simone Inzaghi ha guadagnato il pass per le semifinali di Champions League e deve giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan), è apparsa sulle gambe e incapace di risolvere una partita che gli uomini di Italiano hanno approcciato con coraggio. A rompere l'equilibrio un gol di Orsolini che, in pieno recupero, ha battuto in semi rovesciata Sommer, facendo esplodere il Dall'Ara e alimentando il sogno scudetto del Napoli. A cinque giornate dalla fine - e con un calendario che sulla carta strizza l'occhio al Napoli - tutto può ancora succedere.