Napoli sogna lo scudetto, ma il calcio si ferma per la morte del Papa Fermi tutti i campionati, il cordoglio del club azzurro e di De Laurentiis con la squadra prima

Anche il Napoli si unisce al cordoglio per la morte di Papa Francesco. Il presidente De Laurentiis, che più volte ha incontrato il Pontefice, lo ha ricordato sui social, così come il club azzurro. E nel giorno in cui il campionato di Serie A si ferma per lutto, il Napoli si ritrova al comando della classifica assieme all'Inter. La vittoria sul campo del Monza e la sconfitta dei nerazzurri ieri sul campo del Bologna, apre uno scenario adrenalinico per il finale di stagione.

Ora Napoli e Inter sono a pari punti, con la squadra di Inzaghi alle prese con Coppa Italia e Champions League, e i ragazzi di Conte con il solo campionato e un calendario sulla carta non impossibile. Si ripartirà domenica con la sfida al Torino al "Maradona", mentre l'Inter giocherà contro la Roma. E non si può escludere un clamoroso spareggio scudetto, visto che il nuovo regolamento prevede una sorta di finale per assegnare il titolo nel caso in cui si arrivi a pari punti. In questo caso la già ampia differenza reti farebbe giocare lo spareggio a Milano, ma con la capienza del "Meazza" equamente divisa tra le due tifoserie.