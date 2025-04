Dopo l'operazione aggancio si lavora al sorpasso con le incognite infortuni Domenica il Torino al "Maradona", da valutare Buongiorno e Neres

Nel giorno del lutto per Papa Francesco e il calcio che si è fermato, l'operazione aggancio è riuscita, e anche prima del previsto. Il Napoli ha raggiunto l'Inter al comando della classifica, confermando previsioni e speranze che danno vita al sogno scudetto. Gli attuali campioni d'Italia hanno Coppa Italia e Champions (già mercoledì torneranno in campo col Milan per la semifinale di ritorno) ma anche un calendario più complicato nelle ultime cinque giornate di campionato. Già a Bologna è arrivata la sconfitta, e sabato ci sarà la Roma. Il Napoli, invece, dovrà aspettare domenica sera per la sfida al "Maradona" contro il Torino.

Dopo l'operazione aggancio, quindi, si lavora al sorpasso. Mentre il calendario sorride, non lo fa l'infermeria: restano da valutare le condizioni di Buongiorno, in dubbio per la prossima partita, mentre Neres dovrà essere sottoposto ad altri esami per un problema al polpaccio. Anche il brasiliano rimane in dubbio, ma Conte ha capito che Raspadori può essere l'uomo giusto per l'attacco azzurro. Suo l'assist per McTominay, ormai un attaccante aggiunto, e soluzione con l'ex Sassuolo in campo dal primo minuto contro il Torino.