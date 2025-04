Il Napoli torna al lavoro: Conte aspetta notizie da Neres e Buongiorno Da valutare i due infortunati, entrambi a rischio per la partita contro il Torino di domenica

Mentre la Serie A si prepara ai recuperi di domani dopo la morte di Papa Francesco, il Napoli riprende gli allenamenti a Castel Volturno in vista della sfida di domenica sera al "Maradona" contro il Torino. Si discutono anche eventuali rinvii per sabato, giorno dei funerali del Pontefice, ma il tema non dovrebbe riguardare l'Inter, che gioca a Milano contro la Roma, e ovviamente nemmeno la squadra azzurra, che andrà in campo direttamente il giorno dopo. Ma Conte è preoccupato: attende notizie sui due infortunati, Neres e Buongiorno.

L'esterno brasiliano ha saltato la gara col Monza per un problema al polpaccio rimediato alla vigilia, mentre Buongiorno non ha ancora recuperato dall'infiammazione al tendine dei giorni scorsi. Conte spera di poter ritrovare almeno il difensore, visto che in retroguardia oggi ci sono disponibili solo due centrali, Rrahamni e Rafa Marin, che ha debuttato da titolare sabato a Monza. Per lo spagnolo, fino ad oggi oggetto misterioso, una prova non del tutto convincente, anche se il difensore ha bisogno di ritrovare il ritmo partita. Ritmo che ha sicuramente Scott McTominay, che a Monza ha segnato il decimo gol stagionale, il nono il campionato, confermandosi il secondo marcatore della squadra azzurra.