Napoli, infortunio per Neres: lesione al polpaccio Gli esami confermano il problema al muscolo soleo: rischia un mese di stop. Stagione a rischio

L’ala del Napoli David Neres si è sottoposto ad accertamenti strumentali dopo l’infortunio alla coscia destra: l’esito degli esami. Brutte notizie per il Napoli e Antonio Conte per quanto riguarda il reparto offensivo: gli azzurri dovranno fare a meno del brasiliano David Neres. L’ala ex Ajax, Benifica e Shakhtar Donetsk si è sottoposto a esami strumentali nella giornata di oggi dopo aver riportato un infortunio al polpaccio durante la fine della scorsa settimana.

L’esito dei controlli ha evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra come riporta in un comunicato ufficiale il club stesso. Neres ha già iniziato l’iter riabilitativo per recuperare al più presto e tornare prima della conclusione di stagione che si prospetta all’insegna dell’incertezza fino alla fine.

Il comunicato del club azzurro

Il Napoli ha diramato una nota ufficiale sulle condizioni fisiche di David Neres, che, dopo il forfait di Monza si è sottoposto a esami strumentali. Il club ha comunicato che: “David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.