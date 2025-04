IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Onorare la memoria Per ricordare il Papa si cominci ad applicare nel calcio i suoi insegnamenti di civiltà e giustizia

Il calcio italiano si è fermato per la morte di Papa Francesco. Gli altri campionati, compreso quello della cattolicissima Spagna, non lo hanno fatto. Non dico che la decisione presa dalla Lega sia sbagliata, osservo solo che è stata assunta in nome e per conto di tutto il mondo calcistico italiano, cattolico e non. Ora la cosa migliore è rispettare la scelta fatta senza aggiungervi ulteriori osservazioni, distinguo o polemiche. Mi piacerebbe solo che, per onorare davvero la memoria di un uomo straordinario come Bergoglio, qualcuno cominci ad applicare anche nel calcio i suoi insegnamenti di civiltà e giustizia.