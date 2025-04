Corsa contro il tempo per Buongiorno: Conte ha soltanto due difensori centrali Rafa Marin si prepara a giocare titolare, ma il recupero del titolare sarebbe fondamentale

Una corsa contro il tempo, con valutazioni quotidiane: Alessandro Buongiorno farà di tutto per recuperare in tempo per la gara contro il Torino di domenica al "Maradona", ma Conte non vuole forzare il rientro. Il difensore centrale è alle prese con un'infiammazione al tendine, e sarà valutato di nuovo domani. Juan Jesus è fuori, e per questo si prepara Rafa Marin. Visto che c'è soltanto Rrahmani come difensore centrale, un recupero di Buongiorno sarebbe importante anche solo per la panchina.

Intanto, mentre a Fuorigrotta si registra l'undicesimo sold out stagionale per la gara di domenica sera, il club azzurro ha deciso di annullare la conferenza stampa di Conte della vigilia di Napoli-Torino, prevista sabato, giorno dei funerali di Papa Francesco. Il tecnico azzurro parlerà direttamente il giorno dopo al "Maradona", quando già si conoscerà il risultato della rivale Inter, che scenderà in campo poche ore prima, alle 15 al "Meazza" contro la Roma. E per sostituire l'ultimo infortunato, David Neres, è duello tra Raspadori e Spinazzola: ad oggi sembra avvantaggiato l'esterno sinistro.