Napoli e Inter: duello punto a punto con "vista" sullo spareggio Vincendo tutte le partite gli azzurri sarebbero sicuramente certi di giocarsi il titolo sul campo

Un duello punto a punto, anzi, a pari punti con vista spareggio. È quello che intravede anche Stanislav Lobotka, che alla radio partner spiega di non guardare più all'Inter, ieri eliminata dalla Coppa Italia, ma solo in casa azzurra. "Dobbiamo vincere tutte le partite senza guardare agli altri", ha spiegato lo slovacco, e in effetti ha ragione. Andando avanti su questa strada, ossia vincendole tutte e rimanendo potenzialmente a pari punti con i nerazzurri, il Napoli si guadagnerà quantomeno lo spareggio scudetto.

Un'ipotesi suggestiva, con il nuovo regolamento in vigore da qualche anno, e che porterebbe a un'inedita finale per assegnare il titolo, che sarebbe da giocare a San Siro a causa della miglior differenza reti. E intanto Conte spera di recuperare il difensore Buongiorno per la sfida di domenica in casa contro il Torino. Sarebbe un rientro importante, vista l'assenza di Juan Jesus. Per ora resta un cauto ottimismo. Non ci sarà, invece, l'esterno Neres: anche lui infortunato. Resta aperto il ballottaggio tra Raspadori e Spinazzola.