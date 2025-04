IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Che faccia tosta! Fanno discutere le dichiarazioni di Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter

Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha dichiarato: "Credo sia la prima volta che una squadra italiana giochi la domenica prima di una semifinale europea. Noi cercavamo il rinvio, ma non c’era la possibilità di andare oltre per un calendario troppo intasato". Il motivo del contendere era tutto nel fatto che, a causa della nota sospensione di ogni attività calcistica per i 5 giorni di lutto proclamati per la morte di Papa Franceso, i nerazzurri avrebbero potuto giocare solo di domenica (e non di sabato come era stato ventilato in un primo momento). Che faccia tosta!