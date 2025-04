IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Come Bearzot Conte ha straparlato, a detta di qualcuno "per proteggere la squadra, come Bearzot nel 1982"

Le ultime giornate di campionato saranno al ribasso; vincerà chi sbaglierà di meno. Il Napoli è da tempo che si sta industriando per non vincerlo, tra una prova incolore e una barricata fatta al solo scopo di preservare il risultato ma non l'onore. Tutto sembra orientare verso un finale incerto, resta solo da stabilire chi ci metterà quel qualcosa in più che gli permetterà di saltare oltre l'ostacolo e arrivare primo al traguardo. La "buona notizia" per gli azzurri è che il loro allenatore ha straparlato, a detta di qualcuno "per proteggere la squadra, come Bearzot nel 1982". Non c'è mai fine al peggio!