IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un'aria nuova Il lutto papale ha creato un'aria nuova e ammutolito (finalmente) Conte...

È ora di tornare a parlare di calcio in piena libertà. Il lutto papale si è appena consumato e, nonostante polemiche ed eccezioni, un'aria nuova di fratellanza e amore si respira in tutti gli ambiti della vita sociale italiana. Lo stesso mondo del pallone non poteva così che essere travolto da tutto questo fervore. Ammutolito (finalmente) Antonio Conte per i suddetti motivi, si ritorna al calcio giocato, con l'Inter che evita per l'ennesima volta la sfida di mezzodì e il Napoli che, per non ricadere negli elucubranti infortuni al soleo, si è andato gioiosamente ad allenare sulla spiaggia di Baia Domitia.