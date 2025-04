Il duello a distanza tra Napoli e Inter parte alle 15: occhi sul "Meazza" I nerazzurri aprono la giornata alle 15 nella sfida contro la Roma. Gli azzurri stasera col Torino

Occhi e orecchi su San Siro, e poi si potrà pensare a Napoli-Torino del "Maradona". Sarà una domenica intensa, quella che i tifosi azzurri si preparano a vivere. Il duello a distanza tra le due prime in classifica si apre alle 15, con l'Inter che sfiderà la Roma in piena corsa Champions. Un esame fondamentale per Inzaghi, che dopo le sconfitte in campionato col Bologna e in Coppa Italia col Milan deve fare le prove generali prima della sfida in Champions col Barcellona di mercoledì. I giallorossi di Ranieri sono in forma, e sulla carta rappresentano un ostacolo più difficile rispetto a quello che attende il Napoli, che in uno dei posticipi serali aspetta un Torino senza più obiettivi e potenzialmente appagato.

Altra occasione da non fallire, con la variante del risultato dell'Inter che può alterare il livello di motivazioni e forse anche di concentrazione. Per questo Antonio Conte ha chiesto di pensare solo in casa propria, ma sarà impossibile non fare il tifo per la Roma in questo pomeriggio. Dovrebbe recuperare Buongiorno in difesa, che va verso la convocazione. Last minute la scelta sul suo impiego da titolare: pronti Rafa Marin e Olivera, che giocherebbe al centro della difesa con Spinazzola terzino. In avanti dovrebbe essere Raspadori a sostituire l'infortunato Neres.