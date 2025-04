Crisi Inter, la Roma espugna San Siro: ora il Napoli sogna la fuga scudetto Soulé regala i tre punti agli uomini di Ranieri e manda in crisi gli uomini di Simone Inzaghi

Con un gol di Soulé al 22' del primo tempo, la Roma espugna San Siro e condanna l'Inter alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Un risultato che, a quattro giornate dalla fine, può avere un significato importantissimo per la corsa scudetto. Il Napoli, che stasera ospiterà il Torino al "Maradona", ha una chance clamorosa per andare in fuga e staccare di tre punti i nerazzurri.

Certificata la crisi di risultati dei nerazzurri che, dopo essere stati superati dal Bologna ed eliminati dalla Coppa Italia dai cugini rossoneri, cadono anche in casa con i giallorossi. Il tutto, tra l'altro, a pochi giorni dalla semifinale di andata di Champions League (mercoledì) in casa di un Barcellona al settimo cielo dopo la vittoria in Coppa del Re. La Roma, invece, porta a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions League. I giallorossi, con i tre punti conquistati San Siro, agganciano momentaneamente il Bologna al quarto posto con 60 punti in attesa delle partite dei rossoblù, della Juventus e della Lazio.

Contro i giallorossi l'Inter è stato protagonista di una prova dai due volti: dopo essere partito forte, non è riuscito a dare continuità, incassando al 22' la rete dello svantaggio con Soulé abile a battere Sommer da due passi. E rischiando di subire il raddoppio con Cristante, Shomurodov e Pellegrini. Scampato il pericolo la squadra d'Inzaghi non è riuscita a reagire, creando in maniera confusa e concedendo praterie alla Roma che, pur non riuscendo a trovare il raddoppio, difende il risultato e, al triplice fischio, festeggia tre punti d'oro. Festa che ha virtualmente unito Roma e Napoli. Ora gli azzurri hanno la grande chance per staccare i nerazzurri e tentare la fuga scudetto a quattro giornate dal termine della stagione.