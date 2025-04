Napoli, occasione d'oro: tutti al "Maradona" per il primo posto solitario Dopo la sconfitta dell'Inter con la Roma (la seconda consecutiva in campionato) arriva il Torino

Il Napoli ha l'occasione d'oro: quella di portarsi al comando solitario della classifica dopo la sconfitta dell'Inter in casa contro la Roma. Una clamorosa opportunità, che la squadra di Conte non può lasciarsi sfuggire. Sarà un "Maradona" tutto esaurito quello che spingerà verso la vittoria, con l'obiettivo di portarsi a +3 dai rivali, che hanno aperto la crisi dopo due sconfitte consecutive in campionato.

Ora tutto è nelle mani della squadra azzurra, a partire dalla sfida di questa sera. Conte non avrà a disposizione l'infortunato Neres, con Raspadori arma offensiva per conquistare la terza vittoria consecutiva e creare le premesse per un finale di stagione esaltante. Al "Maradona" arriverà un Torino ormai salvo e senza obiettivi, ma che proprio per questo motivo non va sottovalutato. Tra i granata da tenere d'occhio l'ex Elmas, uno dei protagonisti dello scudetto, che tornerà a Fuorigrotta per la prima volta da ex.