Gasperini premiato a Coverciano: Napoli città bellissima, azzurri lanciatissimi Il tecnico dell'Atalanta alla quinta edizione di "Inside the Sport"

Presso il centro tecnico di Coverciano si è svolta la premiazioni della quinta edizione di "Inside the Sport", evento ideato da Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, e Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell'Ussi.

L'evento, simbolo dell'unione tra valori cristiani del lavoro, etica sportiva e comunicazione professionale, ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio.

Tra i premiati i giornalisti Xavier Jacobelli, Alberto Rimedio e Dundar Kesapli, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, i procuratori Furio Valcareggi e Michelangelo Minieri, il calciatore dell'Avellino nepromosso in serie B Martin Palumbo, le ex calciatrici Elena Schiavo e Betty Vignotto, i calciatori della Juve Federico Gatti e della Fiorentina Rolando Mandragora, il capodelegazione della Nazionale Gianluigi Buffon, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, i tecnici dell'Atalanta Gian Piero Gasperini e della Roma Claudio Ranieri e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna.

Gasperini si è soffermato sulla lotta scudetto e sul Napoli. "Il sole di Napoli le piace? - gli chiede il direttore Antonio Sasso - "Il sole di Napoli è bellissimo - risponde Gasp - come del resto tutta la città". Poi Sasso incalza. "I suoi programmi al 30 giugno? "Troppo in là, qui pensiamo settimana per settimana". Chiusura sul Lecce: "Sarà avversario difficile?" "Sarà una partita difficile ma il Napoli ormai mi sembra lanciatissimo".