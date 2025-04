Il miglior NON acquisto della storia del calcio Brescianini sarà ricordato dai tifosi del Napoli come il miglior NON acquisto della storia.

“Due strade divergevano in un bosco giallo, e mi dispiaceva non poterle percorrere entrambe ed essendo un solo viaggiatore, rimasi a lungo a guardarne una fino a che potei”. Così scriveva Robert Frost ne “La strada che non presi”, parole che fotografano alla perfezione uno dei momenti cruciali della stagione del Napoli, quelli che orientano il futuro in maniera netta e irreversibile. Bisogna fare un passo indietro alla scorsa estate, quella di un mercato che faticava a carburare e di un Antonio Conte in attesa di quei rinforzi che tardavano ad arrivare.

Le promesse da parte del club erano state tante, ma la difficoltà nel cedere Victor Osimhen aveva creato ritardo, tensioni e problematiche nel mettere in pratica ciò che era stato programmato. Nella calda estate azzurra, il punto di svolta arriva quando meno te l’aspetti, ovvero quando salta un acquisto che sembrava praticamente definito. Marco Brescianini, dopo una buona stagione al Frosinone, era pronto a vestirsi d’azzurro, con tanto di visite mediche a Villa Stuart e tifosi che erano andati a salutarlo. Poi, sappiamo tutti che le cose andarono diversamente.

“L’Atalanta soffia Brescianini al Napoli, Percassi è un genio” si diceva nei vari commenti dopo la notizia dell’acquisto sfumato. A distanza di diversi mesi, però, quelle valutazioni sono state completamente stravolte. O comunque, se Percassi è un genio per aver preso il pur Bravo (cit.) Brescianini, allora De Laurentiis è la reincarnazione di Einstein per essere riuscito a strappare al Manchester United uno dei giocatori più incisivo dell’intero campionato. Scott McTominay è stata quell’occasione di mercato che il Napoli ha saputo cogliere, anche col coraggio di andare a spendere oltre 30 milioni a dispetto dei 13 che avrebbe investito per l’ex Frosinone. Il club è stato in grado di trasformare una figuraccia epica sul piano mediatico, in un affare colossale. Chapeau. Brescianini, invece, sarà ricordato dai tifosi del Napoli come il miglior NON acquisto della storia.