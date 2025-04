Napoli-Genoa si gioca l'11 maggio alle 20.45. L'Inter in campo alle 18 La Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari e le date della 36ª giornata

A Napoli è tempo di sognare: il primo posto solitario in classifica, con l'Inter staccata di 3 punti, mette il finale di stagione in discesa. Mancano, però, ancora 4 partite, e il primo ad invitare alla calma è l'allenatore Antonio Conte, che intanto rivendica il posto in Champions League. Un chiaro segnale di prudenza, ma che serve a contenere l'euforia: la squadra deve isolarsi, e intanto aspetta gli esami di Buongiorno, alle prese con un problema muscolare. Intanto, nella 36esima giornata il Napoli sfiderà il Genoa domenica 11 maggio alle 20.45, mentre l'Inter giocherà contro il Torino alle 18.