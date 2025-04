Biglietti Napoli-Genoa, file pazzesche: 80mila persone nella coda virtuale Entusiasmo senza freni per la prossima partita casalinga degli azzurri, in corsa per lo scudetto

Si è aperta da poco (ore 12) la vendita dei biglietti per Napoli-Genoa dell'11 maggio allo stadio "Maradona". Vendita riservata soli ai titolari di "fan card" per il momento, ma questo non ha impedito una immensa fila virtuale. Quasi 80mila gli utenti in coda per accedere alla procedura online per l'acquisto dei tagliandi, ben oltre la capienza dello stadio "Maradona". Facile intuire che l'ennesimo sold out stagionale arriverà nel giro di qualche ora, appena si aprirà la vendita libera prevista per venerdì.

I prezzi per la partita Napoli vs Genoa:

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €75,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €90,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €105,00 €

TRIBUNA NISIDA 105,00 €115,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €135,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM145,00 €160,00 €