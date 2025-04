Sostituto Buongiorno: Conte deve scegliere tra Rafa Marin e Olivera Il giovane spagnolo non convince in pieno l'allenatore, che con l'uruguaiano cambierebbe modulo

Tra Antonio Conte e Rafa Marin il feeling non è mai scattato. Fino a poche giornate fa solo 23 minuti giocati in campionato (tutti per cause di forza maggiore) prima dell’impiego da titolare a Monza a causa dell’infortunio di Buongiorno. Le due presenze in Coppa Italia sono lontane, ma già domenica scorsa contro il Torino è toccato a lui sostituire Buongiorno dopo l’infortunio, quando ormai non mancava molto alla fine della partita. Ora che il problema del centrale ex Torino è conclamato, Conte dovrà scegliere il sostituto e probabilmente un assetto difensivo definitivo da qui al termine della stagione. Ed è proprio Rafa Marin il maggior candidato per il posto da titolare, anche se Conte potrebbe anche spostare Olivera al centro della difesa, mantenendo l’assetto a quattro, ma puntando a un 4- 2-3-1 o un 4-4-2, con Spinazzola che farebbe il terzino sinsitro e Raspadori più vicino a Lukaku.

Altra soluzione sarebbe quella con la difesa a tre: a quel punto Olivera farebbe il “braccetto” di sinistra, mentre Spinazzola agirebbe a tutto campo. Il modulo, con questa soluzione, dovrebbe essere il 3-5-2, con la coppia d’attacco Raspadori-Lukaku. In ogni caso per Conte sarà un problema, visto che oltre Rrahmani e Rafa Marin non ci sono altri difensori centrali di ruolo. Sicuramente una bella gatta da pelare in vista del finale di campionato. Il Napoli è primo da solo dopo aver battuto il Torino 2- 0 grazie alla doppietta di McTominay e dopo aver approfittato della sconfitta dell’Inter contro la Roma: ora gli azzurri sono in testa alla classifica a +3 sulla seconda. Così il difensore azzurro Rafa Marin, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica: "Una grande vittoria con la nostra gente al nostro fianco! Un’atmosfera da brividi. Questa squadra sa dove vuole arrivare. Insieme daremo tutto".