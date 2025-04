Maledizione Buongiorno: è il quarto infortunio stagionale Anche sfortuna per il difensore del Napoli, che rischia di saltare 16 partite complessivamente

Una vera e propria maledizione, che il Napoli si porterà dietro fino al termine della stagione: è quella degli infortuni, che continuano a perseguitare gli azzurri e tenere in apprensione Conte. Si ferma ancora una volta Alessandro Buongiorno, che era rientrato domenica contro il Torino dopo una tendinopatia, e che è uscito nel finale di gara per un problema muscolare. Gli esami diagnostici hanno riscontrato una lesione all’adduttore, che lo terrà fermo circa 20 giorni. Un guaio non da poco, visto che il difensore salterà le prossime tre partite, tentando il recupero per l’ultima di campionato contro il Cagliari. Il ritorno in campo di Buongiorno contro il Torino era rimasto in dubbio fino al giorno della partita, e purtroppo i rischi si sono concretizzati. Ora toccherà a Conte trovare un assetto difensivo nuovo, visto che manca anche il sostituto naturale di Buongiorno, Juan Jesus. L’ipotesi più probabile è l’impiego di Rafa Marin, ma non si esclude lo spostamento di Olivera al centro della difesa.

E intanto sabato gli azzurri saranno chiamati alla difficile trasferta in casa del Lecce, impegnato in una difficile lotta salvezza. Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Lo stop sarà significativo: Buongiorno salterà sicuramente le prossime tre partite contro Lecce, Genoa e Parma. La speranza dello staff medico è di poterlo recuperare in extremis per l’ultima giornata di campionato, che vedrà il Napoli affrontare il Cagliari. Tuttavia, i tempi di recupero rendono plausibile che la sua stagione possa essersi già conclusa. Sono brutte le notizie che arrivano dagli esami ai quali si è sottoposto il centrale difensivo del Napoli. Nel fine settimana che ha visto gli azzurri superare l’Inter in testa alla classifica, arriva una notizia poco confortante per Antonio Conte, con Buongiorno che si ferma per il quarto infortunio in stagione.

Questo è il quarto infortunio stagionale per Alessandro Buongiorno. Per lui prima una distorsione caviglia sinistra (infortunio traumatico) con una partita saltata. Poi la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari (anch’esso traumatico, con 8 partite saltate. Poi la recente tendinopatia all’adduttore con 3 partite saltate: e ora questa sorta di ricaduta, che rischia di saltare complessivamente 16 partite a causa degli infortuni.