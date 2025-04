Caccia al biglietto per la volata scudetto: Di Lorenzo guida il sogno azzurro È partita la caccia al biglietto per Napoli-Genoa dell'11 maggio al Maradona. La carica del capitano

Mentre è partita la caccia al biglietto per Napoli-Genoa dell'11 maggio al "Maradona", con oltre 80mila tifosi in coda virtuale, Antonio Conte si prepara alla sfida di sabato contro il Lecce in trasferta. La nuova emergenza infortuni riguarda la difesa, visto il nuovo stop di Alessandro Buongiorno, colpito di nuovo da un problema muscolare dopo il rientro il campo domenica col Torino. Stavolta lo stop sarà più lungo, visto che il centrale salterà sicuramente le prossime tre partite, rischiando di aver concluso in anticipo il suo campionato. Fuori anche il suo sostituto, Juan Jesus, e per questo Conte dovrà scegliere se puntare sul giovane Rafa Marin, fin qui appena 300 minuti giocati, oppure spostare Olivera al centro della difesa con un ritocco al modulo. I problemi, infatti, ci sono anche in attacco, vista l'assenza di Neres, anche lui fuori probabilmente fino al termine del campionato. E' ballottaggio tra Spinazzola e Raspadori, con quest'ultimo favorito. Intanto il capitano Giovanni Di Lorenzo conferma lo scudetto è ormai solo nelle mani del Napoli: "Nello spogliatoio ne parliamo - ha detto alla radio partner - e sappiamo che ora dipende solo da noi. Sarà difficile ma ci proveremo", ha spiegato il capitano.