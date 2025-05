IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Fuori narrazione Tutti stanno glorificando l'allenatore Conte ma non si guarda però agli aspetti economico-finanziari

Ora che tutto il mondo sta glorificando Antonio Conte, mi rendo conto di essere fuori narrazione. Con me, da queste parti, credo siano rimasti solo Enrico Fedele e Ciccio Marolda, due profili giornalistici a cui - come è ampiamente noto - non mi sono sempre uniformato. Non che io dica che l'allenatore del Napoli non sia bravo né che abbia indubbi meriti nel risultato fin qui conseguito, ma la cosa che non quadra è a prezzo di che. I costi della dedizione di Aurelio De Laurentiis al tecnico salentino sono altissimi e non a lungo sostenibili, e ciò non riguarda solo i pur rilevanti aspetti economico-finanziari.