Lecce - Napoli: caos biglietti. Centinaia di tagliandi annullati Acquistati da residenti in Campania in settori diversi da quello ospiti

Dopo controlli della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l'annullamento di centinaia di biglietti per l'incontro Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio. I biglietti sono stati acquistati da cittadini residenti nella regione Campania in settori diversi da quello degli ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Da qui l'appello a non recarsi allo Stadio di Lecce se non muniti di valido titolo.