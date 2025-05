IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'era rivoluzionaria Se quella di Conte è stata un'era rivoluzionaria lo sapremo solo con il risultato finale del Napoli

"L’era Conte è stata rivoluzionaria in tutto, perché nessuno era mai partito da un decimo posto, senza coppe e senza un appeal internazionale forte da poter usare per arrivare a giocatori top. Antonio ci ha messo la faccia, è stato la calamita per attirare grandi nomi come Lukaku e McTominay. Conte è andato oltre ogni avversità, mostrando una nuova versione di sé. Ha modellato la squadra in base alle necessità del momento, partita dopo partita." Così ha scritto qualche giorno fa Arturo Minervini, un amico e un grande giornalista, che io sia d'accordo oppure no conta poco, molto invece il risultato finale del Napoli.