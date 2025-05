Napoli, vigilia di campionato verso il Lecce con il rebus difesa Conte deve scegliere il sostituto di Buongiorno: favorito Olivera su Rafa Marin

Vigilia di campionato per il Napoli, che si prepara alla trasferta di domani pomeriggio in casa del Lecce, con fischio d'inizio alle 18. Sarà il primo atto della quart'ultima giornata e della corsa scudetto, con l'Inter che giocherà subito dopo: alle 20.45 contro il Verona. L'obiettivo degli azzurri è mantenere o aumentare il vantaggio in classifica, oggi di tre punti. Antonio Conte, che tra poco parlerà in conferenza stampa, dovrebbe svelare la scelta di formazione per sostituire l'infortunato Buongiorno.

Assente anche Juan Jesus, è ballottaggio tra Olivera - che sarebbe spostato al centro della difesa - e Rafa Marin. In avanti è favorito Raspadori su Spinazzola, ma dipenderà anche dal ruolo in cui giocherà Olivera. Intanto, dopo l'ennesimo sold out stagionale, in vista di Napoli-Genoa dell'11 maggio, si lavora all'ampliamento della capienza dello stadio "Maradona". Biglietti esauriti in appena due ore, e l'esigenza di aprire il famigerato terzo anello che oggi diventa prioritaria. Il Comune di Napoli ha presentato un piano per i lavori, che inizierebbero a fine stagione per consentire nella prossima annata una capienza di circa 8mila posti in più.