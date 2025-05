IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Anche questa vergogna Le limitazioni per i biglietti della partita di Lecce mortificano i tifosi del Napoli...

"Con riferimento all’incontro di calcio U.S. Lecce-S.C.C. Napoli del 03.05.2025 si rappresenta, come noto, che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in considerazione dei profili di rischio valutati, ha adottato la determinazione n. 16/2025 del 23 aprile u.s., con la quale ha disposto la misura organizzativa che consente la vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ‘S.S.C Napoli’". Dopo un campionato intero a essere esclusi da tutte le trasferte, anche questa vergogna per i tifosi del Napoli.