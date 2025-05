Lecce-Napoli, Conte ha scelto Olivera per sostituire Buongiorno in difesa Rafa Marin in panchina. Raspadori sarà il partner di attacco di Lukaku. Spinazzola farà il terzino

L’operazione fuga parte da Lecce: vigilia di campionato per il Napoli, che si prepara alla delicata sfida di questo pomeriggio alle 18 in casa dei giallorossi. L’obiettivo è portarsi a +6 in attesa dell’Inter, che in serata (ore20.45 al “Meazza”) sfiderà il Verona. Il sogno scudetto non è untabù, ma nella conferenza di presentazione Conte chiede umiltà. Asostituire l’infortunato Buongiorno sarà Olivera (nella foto tonda).La sfida contro i salentini sarà ilprimo atto della quart’ultima giornata e della corsa scudetto, conl’Inter che giocherà subito dopoL’obiettivo degli azzurri è mantenere o aumentare il vantaggio inclassifica, oggi di tre punti, anchedopo la partita dei rivali nerazzurri. Antonio Conte, che ieri ha parlato in conferenza stampa, ha difatto svelato la scelta di formazione per sostituire l’infortunatoBuongiorno. Assente anche JuanJesus, ad aver vinto il ballottaggio dovrebbe Olivera, che quindi verrà spostato al centro della difesa, eRafa Marin, che dovrebbe partiredalla panchina.

In avanti è favorito Raspadori su Spinazzola, ma dipenderà anche dal ruolo in cui giocherà Olivera. Intanto, dopo l’ennesimo sold out stagionale, in vista di Napoli-Genoa dell’11maggio, si lavora all’ampliamento della capienza dello stadio “Maradona”. Biglietti esauriti in appena due ore, e l’esigenza di aprire il famigerato terzo anello che oggi diventa prioritaria. Il Comune di Napoli ha presentatoun piano per i lavori, che inizierebbero a fine stagione per consentire nella prossima annata una capienza di circa 8mila posti in più. Ma oggi il focus è tutto sulla partita e sul sogno scudetto che accompagna il Napoli. Nell’ultimo weekend il Napoli è tornato al primo posto in classifica, sfruttando il ko dell’Inter contro la Roma per concludere il sorpasso. Adesso la squadra di Antonio Conte deve provare a gestire questo +3 fino alla fine della stagione: se dovesse mantenere questo vantaggio per le prossime 4 partite sarebbe campione d’Italia per la seconda voltanegli ultimi 3 anni, un traguardo che tutta la città sogna.Nel weekend però il Napoli dovrà vedersela con il Lecce.