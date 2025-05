Raspadori in coppia con Lukaku: il Napoli cambia ancora A Lecce con un nuovo modulo: possibile anche la difesa a 3 con Olivera difensore centrale

Prima prova di fuga oggi al "Via del Mare" per il Napoli capolista: gli azzurri proveranno a portarsi momentaneamente a +6 sull'Inter, che scenderà in campo subito dopo la partita degli azzurri, a San Siro contro il Verona. Alle 18 va in scena il primo atto del rush finale verso lo scudetto, con i partenopei che hanno il vantaggio in classifica da capitalizzare. Antonio Conte chiede consapevolezza e umiltà, e intanto si prepara a un altro cambio modulo: Olivera spostato al centro della difesa per sostituire l'infortunato Buongiorno, con Spinazzola terzino sinistro e Raspadori in attacco con Lukaku.