IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Appigli e impigli

La vigilia di Lecce-Napoli era stata vissuta tra un appiglio e l'altro della stampa nazionale e di quella salentina. Tutti a ricordare innanzitutto le origini del tecnico azzurro e il suo complesso e conflittuale rapporto con la piazza giallorossa, senza ovviamente mancare l'evocazione del suo presunto tradimento quando era andato ad allenare il rivalissimo Bari. Come se non bastasse si parlava incessantemente da giorni della scomparsa del povero Graziano Fiorita, quasi come se fosse un elemento di ulteriore avversità, invece di rappresentare un momento di raccoglimento e unione tra tifoserie.